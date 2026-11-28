Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı emrine atanan Amasya Valisi Önder Bakan, veda ziyaretleri kapsamında Amasya Üniversitesi'ni ziyaret ederek Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi ile bir araya geldi.

Amasya Üniversitesi Rektörlüğü'nde gerçekleşen ziyarette Rektör Turabi, Vali Bakan'a görev süresi boyunca üniversitenin çalışmalarına ve hayata geçirilen projelere verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Vali Bakan'ın Amasya'nın ve üniversitenin gelişimine yönelik desteklerinin daima takdirle hatırlanacağını belirten Turabi, yeni görevinde başarılar diledi.

Vali Önder Bakan ise Amasya Üniversitesi'nin kent yaşamına ve gelişimine sunduğu katkıların önemine vurgu yaparak Rektör Turabi ve üniversite yönetimine çalışmalarında başarılar diledi.