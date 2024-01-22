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İçişleri'nden plaka uyarısı: Hapis ve para cezası verilecek - Son Dakika
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İçişleri'nden plaka uyarısı: Hapis ve para cezası verilecek

İçişleri Bakanlığı, Avrupa Press Plaka (APP) kullanmaya devam edenlere 2 bin 647 lira, sahte plaka kullananlara ise 32 bin 170 lira para cezası ve resmi belgede sahtecilikten dolayı 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verileceğini bildirdi. 1 Ocak 2024 ve sonrası ilk kez tescil edilen araçlarda karekod (QR kod) ve tanım numarası bulunmasının zorunlu olduğu hatırlatıldı.

22.01.2024 - 14:43,  Güncelleme: 15:44
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İçişleri Bakanlığı, Avrupa Press Plaka (APP) kullanmaya devam edenlere 2 bin 647 lira, sahte plaka kullananlara ise 32 bin 170 lira para cezası ve resmi belgede sahtecilikten dolayı 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verileceğini bildirdi.

Bakanlık, araç sahiplerini ilgilendiren açıklamasında, standartlara uymayan ve sahte olan plakaları kullananlara hapis ve para cezası verileceğini bildirdi. 1 Ocak 2024 ve sonrası ilk kez tescil edilen araçlar ile yeniden tescil plakası basılan araçlarda karekod (QR kod) ve tanım numarası bulunmasının zorunlu olduğu hatırlatıldı.

APP VE SAHTE PLAKALARA HAPİS VE PARA CEZASI

Sahte veya APP kullanılması durumunda, derhal bu plakaların çıkartılması ve devletin belirlediği standartlara uygun plakaların kullanılmaya başlanması gerektiği belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Sahte ve APP kullanmak suçtur ve cezai yaptırımları mevcuttur. APP kullanmaya devam edenlere 2 bin 647 lira, sahte plaka kullananlara ise 32 bin 170 lira para cezası ve resmi belgede sahtecilikten dolayı 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecektir. Trafik sorunlarının çözümü, trafik kurallarına uyumla sağlanır, lütfen trafik kurallarına uyalım."

APP PLAKA NEDİR?

Amerikan Pres Plaka (APP) standartlara uymayan, farklı karakter ve şekillerle yazılmış özel tasarımlı araç plakaları anlamına gelir. Sürücüler, APP olarak bilinen plakaları daha çok ilgi çekmek için tercih ediyor.

İçişleri\'nden plaka uyarısı: Hapis ve para cezası verilecek
Kaynak: AA
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