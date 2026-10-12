İçişleri Bakanlığı, son 5 günde 327 siber şüpheliden 137'sinin tutuklandığını bildirdi

İçişleri Bakanlığı, son 5 günde 327 siber şüpheliden 137'sinin tutuklandığını bildirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İçişleri Bakanlığı, siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde düzenlenen operasyonlarda 327 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Yakalananlardan 137'si tutuklandı, 75'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı; diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor.
İçişleri Bakanlığı: Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 5 günde polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda 327 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerin 137'si tutuklandı. 75'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.
Kaynak: DHA
Sizin düşünceleriniz neler ?