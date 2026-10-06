İçişleri Bakanlığı, tutuklanan 5 belediye başkanı ve vekilini görevden uzaklaştırdı - Son Dakika
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İçişleri Bakanlığı, tutuklanan 5 belediye başkanı ve vekilini görevden uzaklaştırdı

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İçişleri Bakanlığı, tutuklanan 5 belediye başkanı ve vekilini görevden uzaklaştırdı
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İçişleri Bakanlığı, soruşturma kapsamında tutuklanan 5 belediye başkanı ve başkan vekilini geçici tedbirle görevden uzaklaştırdı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer ile Mezitli Belediye Başkanı Tuncer'in birlik başkanlıkları da sona erdi.

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, haklarında yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, haklarında yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan 5 belediye başkanı ve başkan vekiline ilişkin basın açıklaması yaptı.

Bakanlık; Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğinin 5 Ekim tarihli kararıyla, Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş'in ise İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliğinin aynı tarihli kararıyla tutuklandığını bildirdi.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in Mersin 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 5 Ekim tarihli kararıyla, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in ise aynı hakimliğin 6 Ekim tarihli kararlarıyla tutuklandığı belirtildi.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA KARARI

Bakanlık, söz konusu belediye başkanları ile belediye başkan vekilinin Anayasa'nın 127'nci maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

SEÇER VE TUNCER'İN BİRLİK BAŞKANLIĞI GÖREVLERİNE DE SON VERİLDİ

Açıklamada ayrıca Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı görevinden, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in ise Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Kaynak: ANKA
Mersin Büyükşehir Belediyesiİçişleri BakanlığıPolitikaMezitliGüncelSon Dakika

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