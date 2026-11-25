Adana'nın Aladağ ilçesine İçişleri Bakanlığınca atanan Kaymakam Vekili Osman Türk, görevine başladı. İlçeye gelen Türk'ü kurum amirleri ve personel karşıladı; Türk, yürütülen kamu hizmetleri hakkında bilgi aldı.
Adana'da Aladağ Kaymakam Vekili Osman Türk görevine başladı.
İçişleri Bakanlığınca Aladağ'a atanan Türk, ilçeye geldi.
Kurum amirleri ve personel tarafından karşılanan Türk, yürütülen kamu hizmetleri hakkında bilgi aldı.
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25.11.2026 11:19:23. #7.13#
SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığınca Adana Aladağ'a atanan Kaymakam Vekili Osman Türk göreve başladı - Son Dakika
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