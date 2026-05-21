İçişleri'nden Meteorolojik Uyarı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İçişleri'nden Meteorolojik Uyarı

21.05.2026 17:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

15 il için sarı kodlu uyarı: kuvvetli sağanak ve gök gürültüsüne karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

İçişleri Bakanlığı, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak nedeniyle 15 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu.

Bakanlığın NSosyal hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgi doğrultusunda "sarı" kodla işaretlenen illerin yer aldığı Türkiye haritası paylaşıldı.

Buna göre, Batı Karadeniz'de devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın, bugün akşam saatlerine kadar, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın çevreleri ile Bolu, Karabük ve Kastamonu'nun kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Yurdun güney kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanağın, Niğde, Adana'nın kuzey ve doğu, Osmaniye, Hatay'ın kuzey, Kahramanmaraş'ın güney, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.

Kaynak: AA

Doğal Afetler, Hava Durumu, Güncel, Dünya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İçişleri'nden Meteorolojik Uyarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aldığı oto çekiciyi kamyonete çevirmek istedi, ruhsatın sahte olduğunu öğrendi Aldığı oto çekiciyi kamyonete çevirmek istedi, ruhsatın sahte olduğunu öğrendi
13 haftalık hamile kadının lüks otelde sır dolu ölümü 13 haftalık hamile kadının lüks otelde sır dolu ölümü
AB ve NATO’dan Rusya’ya savaş ilanı gibi tehdit: Güçle karşılık veririz AB ve NATO'dan Rusya'ya savaş ilanı gibi tehdit: Güçle karşılık veririz
Fenerbahçe’de Robertson transferinde korkulan oldu Fenerbahçe'de Robertson transferinde korkulan oldu
Malatya’da öğrencilerin deprem tahliyesi kamerada Malatya'da öğrencilerin deprem tahliyesi kamerada
Aziz Yıldırım: Cuma günü tanıtacağız Aziz Yıldırım: Cuma günü tanıtacağız

17:29
CHP için mutlak butlan kararı çıktı Kılıçdaroğlu geri dönüyor
CHP için mutlak butlan kararı çıktı! Kılıçdaroğlu geri dönüyor
17:03
Kadir İnanır entübe edildi
Kadir İnanır entübe edildi
16:47
Hatay’daki sel felaketinde can kaybı 3’e yükseldi
Hatay'daki sel felaketinde can kaybı 3'e yükseldi
16:40
İBB’ye yönelik yolsuzluk davasında 9 kişiye tahliye İşte o isimler
İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında 9 kişiye tahliye! İşte o isimler
15:59
Uyuşturucu operasyonunda yeni detaylar: “Saçma sapan haberler“ diyen Tan Taşçı da gözaltında
Uyuşturucu operasyonunda yeni detaylar: "Saçma sapan haberler" diyen Tan Taşçı da gözaltında
15:45
CHP’de “mutlak butlan“ krizi Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen hakkında partiden ihraç istemi
CHP'de "mutlak butlan" krizi! Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen hakkında partiden ihraç istemi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 17:36:07. #7.12#
SON DAKİKA: İçişleri'nden Meteorolojik Uyarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.