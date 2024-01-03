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ICRC, Afganistan Kızılayı'na 16 ambulans bağışladı - Son Dakika
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ICRC, Afganistan Kızılayı'na 16 ambulans bağışladı

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Afganistan Kızılayı'na 16 ambulans teslim etti. Bağışın sağlık merkezlerindeki hastalara daha iyi hizmet götürülmesine yardımcı olması bekleniyor. Afganistan'daki hastane ve sağlık merkezlerinde ambulans sıkıntısı yaşanıyor ve bu durum hastaların hastaneye ulaşmasını geciktiriyor. Afganistan Kızılay Derneği ise yakın gelecekte 22 ambulans daha teslim almayı planlıyor.

ICRC, Afganistan Kızılayı\'na 16 ambulans bağışladı
03.01.2024 - 15:27,
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KABİL, 3 Ocak (Xinhua) -- Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Salı günü Afganistan Kızılayı'na 16 ambulans teslim etti.

Yardım için minnettarlığını dile getiren Afganistan Kızılayı Başkanı Mevlevi Matiulhak Halis, bağışın sağlık merkezlerindeki hastalara daha iyi hizmet götürülmesine yardımcı olacağını söyledi.

Yetkililerin verdiği bilgilere göre Afganistan'daki hastane ve sağlık merkezlerinde ambulans sıkıntısı yaşanıyor. Özellikle kırsal kesimlerdeki insanlar, ambulans eksikliği ve kapalı yollar nedeniyle hastaların hastaneye kaldırılmasının saatler sürdüğünden yakınıyor.

Halis, Afganistan Kızılay Derneği'nin yakın gelecekte 22 ambulans daha teslim alacağını sözlerine ekledi.

Taliban liderliğindeki geçici hükümet, savaştan bitap düşen ülkenin birçok kesiminde insanların yeterli sağlık erişimine sahip olmaması nedeniyle sağlık sektörü de dahil olmak üzere tüm Afganistan'da kamu hizmetlerini iyileştirme taahhüdünde bulunuyor.

Kaynak: Xinhua
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