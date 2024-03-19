ICRC Başkanı: Gazze\'deki durum tarif edilemeyecek kadar kötü

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Mirjana Spoljaric Egger, Gazze'deki durumun tarif edilemeyecek kadar kötü olduğunu belirterek, İsrail'in işgalci devlet olarak Gazze'deki nüfusa hizmet sağlama, bunu yapmaması halinde ise insani yardımların girişine izin verme yükümlülüğü bulunduğunu söyledi.
Egger, Brüksel'de düzenlenen Avrupa İnsani Forumu marjında AA muhabirinin Gazze'deki insani durumla ilgili sorularını yanıtladı.
Gazze'yi Aralık 2023'te ziyaretinin ardından sarf ettiği "Hastaneler de dahil sivil altyapının tahrip edilmediği bir sokaktan bile geçmedim." ifadesi hatırlatılan Egger, aradan geçen 3 ayda durumun daha da kötüleştiğini vurgulayarak, "Gazze'de durum çok çok kötü. Tarif edilemeyecek kadar kötü." dedi.
"En fazla çocuklardan etkilendim"
Egger, ziyaretinde aklında kalan en acı manzaranın çocuklarla ilgili olduğunu belirterek, "En fazla çocuklardan etkilendim. Korkunç yaralar almış, aynı zamanda ebeveynlerini kaybetmiş, bakacak kimsesi olmayan çocuklar." diye konuştu.
İsrailli yetkililerle temaslarında onlara verdiği en önemli mesajın ne olduğunun sorulması üzerine Egger, "Yetkililerle yaptığımız görüşmeler gizlilik içerisinde. Açık olan bir şey var ki daha fazla insani yardım sağlayabilmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.
Egger, bölgeye daha fazla gıda, ilaç ve su ulaştırılması gerektiğinin altını çizerek, "İsrail, işgalci devlet olarak Gazze'de Filistin halkına karşı insani hizmet sağlama veya insani yardıma izin verme yükümlülüğü taşıyor." dedi.
"Siviller çok fazla acı çekiyor"
Bunun da ötesinde sivillerin korunması gerektiğini vurgulayan Egger, "Siviller çok fazla acı çekiyor. Şimdiki endişemiz bununla ilgili." diye konuştu.
Egger, tüm koşullara rağmen ICRC'nin Gazze'de 100'den fazla personeliyle aktif olarak çalıştığını belirterek, şunları kaydetti:
"Ameliyat ekibimiz var. Güneyde Gazze Avrupa Hastanesi'nde çalışıyoruz ama bunlar yeterli değil. Daha fazlasını yapabilmek istiyoruz. Şu anda maddi eksikliklerimiz var. Operasyonel alandan yoksunuz. Yeterince uzağa gidemiyoruz. Yaptığımız şey, mevcut ihtiyaçlarla karşılaştırıldığında sadece bir 'damla'."
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500'ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 726 Filistinli yaşamını yitirdi, 73 bin 792 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, İsrail, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarını da hedef alarak sivil altyapıyı tahrip ediyor.
Son Dakika › Güncel › ICRC Başkanı: Gazze'deki durum tarif edilemeyecek kadar kötü - Son Dakika
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde otomobilinden indiği esnada husumetlisinin tabancalı saldırısına uğrayan bir kişi ağır yaralandı. Saldırgan olay yerinde tabancayı bırakıp kaçarken, polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Olay yerinde yapılan incelemelerde 6 boş mermi kovanı bulundu.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir minibüs geyiğe çarptı ve 2 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.
Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü, depremlerin öğrenciler üzerindeki etkisini azaltmak ve yetenekli çocukları keşfetmek amacıyla ses yarışması düzenledi. Yarışmanın ilçe finalleri başladı ve birinci seçilen öğrenciler il finalinde yarışacak. Yarışmada öğrenciler türküler seslendirirken öğretmenleri de sazlarıyla eşlik ediyor. Yarışmanın amacı, öğrencilerin yeteneklerini keşfetmek ve depremlerin verdiği stresi atmak olarak belirtildi.
43 yıldır Gomalak ustalığı yapan Ayhan Kaymak, mesleğin unutulmaya yüz tuttuğunu ve gençlere öğretmek istediğini belirtti. Gomalak, antik ürünlerin yenilenmesinde kullanılan bir yöntemdir ve ustalarının sayısı her geçen gün azalmaktadır. Ayhan Kaymak, mesleğini gençlere öğreteceği bir atölye kurmayı hedeflemektedir.
AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, Taşkent Caddesi'nde düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi. Çetinkaya, yüzlerce kişinin katıldığı iftar programında birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, Karabük'e hizmet etme sözü verdi. Programa AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç ve AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt da katıldı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki ücretsiz spor okullarında eğitim gören Cimnastik Kulübü öğrencileri, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Cimnastik Müsabakalarında derece elde etti. Köşkler Spor Salonunda düzenlenen müsabakada, DBB sporcuları Emel Eslem Turgut birinci, Azra Neva Zengin üçüncü ve Hevin Rojvina Kurçak dördüncü oldu.
Esenyurt Belediyesi ekipleri, parklarda yenileme ve bakım çalışmaları yaparak, parkları temiz ve modern bir görünüme kavuşturuyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?