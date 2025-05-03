Idaho'da Kaza: 5 Çinli Hayatını Kaybetti

SAN FRANCISCO, 3 Mayıs (Xinhua) -- ABD'nin Idaho eyaletinde perşembe akşamı meydana gelen trafik kazasında 5 Çin vatandaşı hayatını kaybetti. San Francisco'daki Çin Başkonsolosluğu, Yellowstone Ulusal Parkı yakınlarındaki kazada 8 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Idaho Eyalet Polisi, Yellowstone Ulusal Parkı'nın yaklaşık 26 kilometre batısındaki Henry's Lake Eyalet Parkı yakınlarındaki bir otoyolda meydana gelen kazada bir kamyonet ile tur minibüsünün çarpışarak alev aldığını açıkladı.

Konsolosluk yetkilileri, Xinhua'ya kaza nedeninin araştırıldığını belirtti.

Hayatını kaybedenler için taziyelerini bildiren konsolosluk, yakınlarını kaybeden ailelere başsağlığı, yaralılara geçmiş olsun diledi.

Kaza sonrası hızlıca harekete geçen konsolosluk yaralılara ve yakınlarını kaybedenlerin ailelerine yardım ve destek sağlamak üzere acil müdahale mekanizması başlattı.

Yaralılara tıbbi tedavi sağlanması ve mağdurların ailelerine takip düzenlemelerinde yardımcı olmak için çalışmalarını sürdüren konsolosluk, tüm imkanlarını seferber etmeye devam edeceğini bildirdi.

Konsolosluk, ABD makamlarından kapsamlı bir soruşturma yürütmelerini, durumu doğrulamalarını ve bulguları resmi olarak Çin tarafına bildirmelerini talep etti.

Idaho Eyalet Polisi kamyonet sürücüsünün öldüğünü ve tur minibüsündeki yolcular arasında da yaralılar olduğunu söyledi.