İddiaya göre fare zehrini içecek sanan 16 yaşındaki kız, Siverek'te hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İddiaya göre Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 16 yaşındaki genç kız, mutfakta çay bardağında bulunan fare zehrini meyve aromalı içecek sanarak içti. Ailesinin 112'yi aramasıyla sevk edilen sağlık ekibi, genç kızı Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırdı; tedaviye alındı.
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde fare zehrini meyve aromalı içecek zannederek içen D.N.Ç. (16), hastanede tedaviye alındı.
Olay, Dilekli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, D.N.Ç., mutfakta çay bardağında bulunan fare zehrini meyve aromalı içecek zannederek içti. Bir süre sonra rahatsızlanan genç kızın ailesi durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla adrese sağlık ekibi sevk edildi. D.N.Ç., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: DHA
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