IDEF 2027: Savunma Sanayii Fuarı İstanbul'da - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

IDEF 2027: Savunma Sanayii Fuarı İstanbul'da

20.02.2026 16:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

IDEF 2027, 3-9 Mayıs'ta İstanbul'da savunma sanayi aktörlerini buluşturacak.

18'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2027), 3-9 Mayıs 2027 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde savunma ve güvenlik ekosisteminin küresel aktörlerini bir araya getirecek.

Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ organizatörlüğünde düzenlenecek IDEF 2027, kara, deniz ve hava sistemleri başta olmak üzere savunma ve güvenlik teknolojilerinin en ileri örneklerinin sergileneceği küresel platform niteliği taşıyor.

TSKGV'nin açıklamasına göre, dünyanın savunma sanayi alanındaki en prestijli organizasyonları arasında yer alan IDEF, devlet temsilcilerini, askeri ve sivil heyetleri, karar alıcıları, savunma sanayisi firmalarını ve teknoloji geliştiricilerini aynı çatı altında buluşturarak stratejik ve sürdürülebilir işbirliklerinin gelişmesine katkı sunmayı hedefliyor.

Fuar kapsamında düzenlenecek panel, seminer, imza töreni ve ürün tanıtım etkinlikleri ile sektörel bilgi paylaşımının artırılması ve savunma sanayisi paydaşları arasındaki temasların güçlendirilmesi amaçlanıyor.

IDEF 2025'e 49 ülkeden 1491 firma, 100 ülke ve uluslararası kuruluştan 229 resmi heyet katılmıştı. Fuar, 114 ülkeden 120 bini aşkın ziyaretçiyi ağırlayarak uluslararası savunma sanayisi ekosistemindeki stratejik konumunu ortaya koymuştu.

Geçen yıl elde edilen başarıyı daha ileri seviyeye taşımayı hedefleyen IDEF, 2027'deki fuarla uluslararası savunma işbirliklerinde yeni referans noktası olmayı ve Türkiye'nin savunma sanayisi vizyonuna ve yüksek teknoloji odaklı üretim kapasitesine katkı sunmayı hedefliyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Güvenlik, İstanbul, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel IDEF 2027: Savunma Sanayii Fuarı İstanbul'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gıda devi kapsamlı küçülmeye gidiyor 16 bin kişi işsiz kalacak Gıda devi kapsamlı küçülmeye gidiyor! 16 bin kişi işsiz kalacak
Pakistan’da üç katlı binada tüp patladı: 16 ölü, 14 yaralı Pakistan'da üç katlı binada tüp patladı: 16 ölü, 14 yaralı
Eşinin Ramazan ayındaki ilişki talebi karşısında şaşkına döndü, çareyi Esra Ezmeci’ye danışmakta buldu Eşinin Ramazan ayındaki ilişki talebi karşısında şaşkına döndü, çareyi Esra Ezmeci'ye danışmakta buldu
Gümüşhane’de bir köyde 22 yıl önce başlatılan iftar geleneği sürüyor Gümüşhane'de bir köyde 22 yıl önce başlatılan iftar geleneği sürüyor
Dört ismi 11’den aldı Kadroda büyük değişiklik Dört ismi 11'den aldı! Kadroda büyük değişiklik
Galatasaray’ın iki yıldızı, Şampiyonlar Ligi’nde haftanın ilk 11’ine seçildi Galatasaray'ın iki yıldızı, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın ilk 11'ine seçildi

16:15
44 milyon euroya mal edilen altyapı olay oldu
44 milyon euroya mal edilen altyapı olay oldu
16:11
Gazze’de Ramazan hareketliliği: Pazar yerindeki Coca-Cola kolileri dikkat çekti
Gazze'de Ramazan hareketliliği: Pazar yerindeki Coca-Cola kolileri dikkat çekti
15:49
Sokak ortasında dehşet: Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...
Sokak ortasında dehşet: Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...
15:36
Olay adam Rafa Silva Benfica’yı da karıştırdı
Olay adam Rafa Silva Benfica'yı da karıştırdı
15:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a cuma namazında sürpriz CHP’li başkan da vardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cuma namazında sürpriz! CHP'li başkan da vardı
15:13
Öğretmenin oruç tutan çocuğun velisine gönderdiği mesaj tartışma yarattı
Öğretmenin oruç tutan çocuğun velisine gönderdiği mesaj tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 16:21:46. #7.11#
SON DAKİKA: IDEF 2027: Savunma Sanayii Fuarı İstanbul'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.