IDF, X'te Türkçe Hesap Açtı

(ANKARA) - İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), dün X platformunda "IDF Türkçe" adıyla resmi hesap açtı. Hesaptan yapılan paylaşımda, "IDF'nin resmi X hesabına hoş geldiniz. Bu platform, İsrail Silahlı Kuvvetleri ile ilgili gelişmeler hakkında güvenilir ve anlık güncellemeler sağlamak amacıyla kullanılacaktır" denildi.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), dün sosyal medya platformu X'te "IDF Türkçe" adıyla resmi bir hesap açtı. Hesaptan yapılan paylaşımda, "IDF'nin resmi X hesabına hoş geldiniz. Bu platform, İsrail Silahlı Kuvvetleri ile ilgili gelişmeler hakkında güvenilir ve anlık güncellemeler sağlamak amacıyla kullanılacaktır. Bizi takip edin" denildi.
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