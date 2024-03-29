Dünyaca ünlü piyanist İdil Biret adına Şişli'de İdil Biret Vakfı kurulacak - Son Dakika
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Dünyaca ünlü piyanist İdil Biret adına Şişli'de İdil Biret Vakfı kurulacak

Dünyaca ünlü piyanist ve Devlet Sanatçısı İdil Biret adına Şişli'de İdil Biret Vakfı kurulacak. Vakıf, sanatçının 75 yıllık arşivini koruyarak müzik ve sanat dünyasının gelişmesine katkı sunmayı amaçlıyor. Ayrıca genç müzisyenlerin yetiştirilmesi için destekleyici projeler yürütülecek.

29.03.2024 14:45  Güncelleme: 14:47
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Dünyaca ünlü piyanist ve Devlet Sanatçısı İdil Biret adına Şişli'de İdil Biret Vakfı kurulacak.

Şişli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vakıf bünyesinde sanatçının 75 yıllık arşivi de korunarak müzik ve sanat dünyasının gelişmesine katkı sunmak amacıyla halka açılacak.

İdil Biret'in eşi Şefik Büyükyüksel'in öncülüğünde kurulacak vakıf, klasik müzik dünyasına önemli katkılar sunmayı amaçlıyor.

Sanatçının arşivinde Cumhuriyet'in müzik tarihine ışık tutan değerli belgeler bulunuyor.

Bunlar arasında 1948 yılında TBMM tarafından İdil Biret'in yurt dışı eğitimi için çıkarılan kanunla ilgili yazılar, Fransa'da eğitimde olduğu dönemdeki öğretmenleri, Fransız pedagogu Nadia Boulanger ile büyük Alman piyanisti Wilhelm Kempff'in mektupları, Adnan Saygun, Cemal Reşit Rey, Ulvi Cemal Erkin, devlet yetkilileri Hasan Ali Yücel, Cevat Memduh Altar gibi isimlerle yazışma belgeleri, İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher, Avrupa Parlamentosu Başkanı Simon Veil ve diğer devlet büyüklerinden gelen yazılar, Cumhurbaşkanları İsmet İnönü, Celal Bayar ve Belçika ana kraliçesi Elisabeth'in ithafları, Fransa, Polonya ve Türk devleti tarafından İdil Biret'e verilen nişanlar, Rus Çaykovski ve Gnessin konservatuvarlarından takdirname ve nişan, ABD Kongre Kütüphanesinin Biret'in Başkan Kennedy'nin öldürüldüğü gün Boston Senfoni Orkestrası ile verdiği konser kaydının ABD tarihinin en değerli kayıtları arasına alındığını bildiren yazısı yer alıyor.

Vakıf, genç müzisyenleri de destekleyecek

Kurulan vakıf ile İdil Biret'in 75 beş yıllık arşivinin muhafazası, tasnifi ve kamuya açılması planlanırken, tablo koleksiyonunun da muhafazası hedefleniyor.

Biret'in çok değerli nota ve kitap koleksiyonunun, verdiği 2 binden fazla konserin programlarının, 1959-2021 arasında Vega, Decca, Atlantic, EMI, Naxos, IBA firmaları için yaptığı 200 saati aşan ses ve video müzik kayıtlarının ve yazılı hatıratının korunması ve değerlendirilmesi de planlanıyor.

Ayrıca vakıf merkezindeki 4 bin LP ve CD koleksiyonunun muhafazası ve bunlardan yararlanılarak müzik dinletileri, Biret'in tarihi kuyruklu piyanolarında oda müziği konserleri düzenlenmesi gibi çalışmalar yapılacak.

Vakfın ana kuruluş amaçlarından birisinin de genç müzisyenlerin yetiştirilmesi olarak belirtildi. Vakıf genç, başarı vadeden yetenekli piyanistleri müzik hayatlarında destekleyerek, konservatuarlar, üniversiteler, diğer eğitim, sanat kültür kurumları ve ilgili kişilerle ortak projeler yürütecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dünyaca ünlü piyanist İdil Biret adına Şişli'de İdil Biret Vakfı kurulacak - Son Dakika

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