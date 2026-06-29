İdil'de 7 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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İdil'de 7 Düzensiz Göçmen Yakalandı

29.06.2026 13:06
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Şırnak'ın İdil ilçesinde 7 düzensiz göçmen yakalandı, 3 kişi gözaltına alındı.

Şırnak'ın İdil ilçesinde 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İdil İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda ekipler, Alakamış köyü kırsalında 4'ü Afganistan, 3'ü Suriye uyruklu 7 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe şüphelilerden 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Göçmen, Şırnak, İdil, Son Dakika

Son Dakika Güncel İdil'de 7 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika

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