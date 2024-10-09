Şırnak'ın İdil ilçesinde 3 gündür haber alınamayan 2 çocuğun bulunması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.
Oyalı köyünde yaşayan 15 yaşındaki Enes D. ve 14 yaşındaki Enes A'nın 3 gün önce çıktıkları evlerine bir daha dönmemeleri üzerine aileleri kayıp ihbarında bulundu.
Kaybolan çocukların bulunması için güvenlik güçlerince başlatılan çalışmalar sürüyor.
Son Dakika › Güncel › İdil'de Kayıp İki Çocuk İçin Arama Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika
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