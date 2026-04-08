İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin İkizleri Ayel ve Emir'in Sağlık Süreci ve Aile Mutluluğu

İbrahim Tatlıses'in şarkıcı oğlu İdo Tatlıses ve manken Yasemin Şefkatli, 2021 yılında görkemli bir törenle evlenmiş, 2024'te ikiz bebekleri Ayel ve Emir ile ailelerini genişletmişti. Bebeklik döneminde kalbindeki rahatsızlık nedeniyle operasyon geçiren torun Ayel'in muayene anlarını paylaşan Şefkatli, 'Biz bu yolun savaşçısıyız, iyi de savaşırız' diyerek süreci anlattı.

Aynı anda kayınpederi İbrahim Tatlıses'in de rahatsızlandığını öğrenen Şefkatli, iki tarafa da yetişmek zorunda kaldıklarını belirterek, 'Dün garip bir gün geçirdik. Şükür ailemizin her ferdi sağlıklı ve iyi, inşallah daha da iyi olacak' ifadelerini kullandı. Aile, sosyal medyada sık sık paylaşımlar yaparak takipçileriyle mutlu anlarını paylaşıyor.

Şefkatli, son olarak pazar gününe özel bir kombin paylaşarak 'İyi pazarlar efendim' notu düştü ve ikizleriyle kombin yapmaya çalıştığı anları 'Çocuklarla olmuyor bu iş' diyerek paylaştı. Ayrıca, İdo Tatlıses'in ikizleriyle oyun oynarken kahkahaya boğulduğu anlar ve aile fotoğrafları da büyük ilgi gördü. Minik Tatlıses'in babasının aksesuarlarına özenerek Batman kemerinden bileklik yapması gibi sevimli detaylar, ailenin sıcak ilişkisini yansıtıyor.