İDOB'dan 15 Temmuz Konseri

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında "Vatan Uğruna: İrade Bizim, Zafer Bizim" başlıklı konseri sanatseverlerle buluşturacak.

İDOB'dan yapılan açıklamaya göre, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilecek konserde, Ahmed Adnan Saygun, Nevit Kodallı, İlhan Baran, Bela Bartok, Turgay Erdener ve İlke Karcılıoğlu'nun eserlerinden oluşan repertuvar seslendirilecek.

Konserde solistler Aslı Ayan, Efe Doğrukul, Uğur Etiler, Nesrin Gönüldağ ve Berke Tükenmez, piyanoda Gizem Dalkılıç eşliğinde sahne alacak.

Programda ayrıca Nice Özbay, Aylin İdil İrey, Alara Açıkbaş ve Fernur Topçu'dan oluşan yaylı çalgılar dörtlüsü de yer alacak.

İDOB tarafından düzenlenen konser, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek.