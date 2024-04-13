İDOB, \'Geleceğin Yıldızları\' konseriyle sanatseverlerle buluştu

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), "Geleceğin Yıldızları" konseri ile Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda sanatseverlerle buluştu.
İDOB'tan yapılan açıklamaya göre, ilk profesyonel konserlerini İDOB Orkestrası eşliğinde gerçekleştiren solistler Cosi Fan Tutte, Le Nozze di Figaro, Die Zauberflöte, Cavalleria Rusticana, L'Elisir d'Amore, I Capuleti e i Montecchi, Don Pasquale ve La Fille du Regiment'in arasında olduğu klasik operalardan aryalar seslendirdi.
İDOB Orkestrası'nı şef Zdravko Lazarov'un yönettiği konserde, Eda Umay Akan, Derin Akdeniz, Duha Alkan, Zeynep Ciddi, Uğur Etiler, Ethem İnci, Görkem İbrahim Özcan, Cansu Özel, Talip Savranbaşı ve Berke Tükenmez sahne aldı.
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Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Jandarma ekipleri tarafından kontrollü geçişler sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazanın etkisiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Kaza sonucunda uzun araç kuyrukları oluştu.
İstanbul'da Ramazan Bayramı tatili dönüşü dolayısıyla trafikteki olası olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan tedbirler uygulanmaya başlandı. Kamyon, tır, çekici, tanker ve ağır tonajlı araçların şehre girişleri saat 05.00 itibarıyla durduruldu. Ağır tonajlı araçların yarın saat 05.00 itibarıyla yeniden kente giriş yapmalarına izin verilecek.
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