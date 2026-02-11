İETT Garajı İmara Açıldı - Son Dakika
İETT Garajı İmara Açıldı

11.02.2026 18:00
İBB Meclisi, Levent'teki eski İETT garajının imara açılması için önergeyi oy birliğiyle kabul etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, Levent'teki İETT garajının imara açılmasına ilişkin verilen soru önergesi, oy birliğiyle kabul edildi.

İBB Meclisi şubat ayı toplantılarının ikinci oturumu, 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki binada gerçekleşti.

Mecliste soru önergesi vermek için söz alan Büyük Birlik Partisi (BBP) Grup Başkanvekili Dursun Çağlayan, Levent'te uzun yıllar İETT Garajı olarak kullanılan alanın, İBB Meclisi toplantısında, CHP'li üyelerin oylarıyla imar planı değişikliğiyle yapılaşmaya açıldığının kamuoyuna yansıdığını söyledi.

Söz konusu alanın geçmiş plan notlarında yeşil alan, kamu hizmet alanı ve deprem toplanma alanı olarak değerlendirildiğini dile getiren Çağlayan, son alınan imar kararıyla yüksek yoğunluklu yapılaşmaya imkan tanındığı yönündeki iddiaların, gündem olduğunu belirtti.

Levent'te bulunan eski İETT Garajı alanına ilişkin kabul edilen imar planı değişikliğinin gerekçesini soran Çağlayan, "Söz konusu alanın geçmişte yeşil alan, park veya deprem toplanma alanı olarak planlanıp planlanmadığı doğru mudur? Doğru ise bu statü neden değiştirilmek istenmiştir? Bu alanda ilerleyen süreçte satış, ihale, gelir paylaşımı veya özel sektör iş birliği planlanmakta mıdır? Plan değişikliği ile alana tanınan emsal nedir? Kat yüksekliği serbest midir? Bu plan değişikliği ile arsadan elde edilecek yaklaşık 2 milyar dolar yani 87 milyar lira gelir kamu yararına nereye harcanacaktır? İstanbul'un hangi sorunlarını çözecektir? Şeffaflık ilkesi gereği İstanbullularla ne zaman paylaşılacaktır?" sorularını yöneltti.

Mecliste yapılan oylamada, Levent'teki İETT garajının imara açılmasına ilişkin verilen soru önergesi, oy birliğiyle kabul edildi.

Kaynak: AA

