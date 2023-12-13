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İETT Otobüsü Bahçelievler'de Alev Aldı - Son Dakika
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İETT Otobüsü Bahçelievler'de Alev Aldı

Bahçelievler'de İETT otobüsünün motor kısmı alev aldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, otobüs kullanılamaz hale geldi.

13.12.2023 - 07:22,  Güncelleme: 07:32
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BAHÇELİEVLER Basın Ekspres Yolu'nda ilerleyen İETT otobüsünün motor kısmı alev aldı. Kısa sürede tüm otobüsü saran yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülürken, olay sonrası otobüs kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 06.00 sıralarında Basın Ekspres Yolu, Bakırköy istikametine ilerleyen İETT otobüsünde meydana geldi. İçinde yolcusu bulunmayan 34 TP 8503 plakalı körüklü İETT otobüsünün motor kısmından bilinmeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Alevleri fark eden şoför, aracı durdurup kendini dışarı atarak durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otobüsün arka kısmını saran alevlere müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürülürken, körüklü otobüsün arka kısmı kullanılamaz hale geldi. Yangın anında otobüste yolcu bulunmaması olası bir facianın önüne geçerken, ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan, yangın nedeniyle Basın Ekspres Yolu, Bakırköy istikametinde oluşan trafik yoğunluğu yanan otobüsün kaldırılmasıyla yeniden normale döndü. (DHA)

İETT Otobüsü Bahçelievler\'de Alev Aldı
Kaynak: DHA
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