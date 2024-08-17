İETT Otobüsü ile Motosiklet Çarpıştı: Bir Kişi Yaralandı

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İstanbul Sarıyer'de ani dönüş yapan İETT otobüsünün karşı yönden gelen motosikletle çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Yeniköy Güzelce Mahallesi Ali Paşa Caddesi'nde ilerleyen İETT otobüsünün sürücüsü, ani bir manevrayla sola dönüş yaparak, karşı yönden gelen motosikletle çarpıştı.

Kazada, sürücü motosikletten savrularak yere düştü.

İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, caddede ilerleyen İETT otobüsünün ani manevrası ve motosikletle çarpışması, kazayı görenlerin de yardıma koşması yer aldı.