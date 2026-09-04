İETT otobüsü Sultangazi'de yayaya çarptı, bir yaralı hastaneye kaldırıldı
Sultangazi Mahmutbey Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan E.K. (32), İETT otobüsünün çarpması sonucu yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının tedavisi sürüyor; otobüs şoförü ifadesi için polis merkezine götürüldü.
Sultangazi'de yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, İETT otobüsünün çarpması sonucu yaralandı.
Mahmutbey Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan E.K'ye (32), seyir halindeki İETT otobüsü çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan E.K. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İETT otobüsünün şoförü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaynak: AA
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