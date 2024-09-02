Pendik'te İETT Otobüsünün Çarptığı Bina Sakinlerinden Eylem - Son Dakika
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Pendik'te İETT Otobüsünün Çarptığı Bina Sakinlerinden Eylem

Pendik'te İETT otobüsünün çarpması sonucu hasar gören 4 katlı bir bina yıkıldı. Bina sakinleri, evlerinin yapılması için yetkililerden yardım isteyerek eylem yaptı.

02.09.2024 18:16
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Pendik'te İETT otobüsünün çarpması nedeniyle hasar gördüğü için yıkılan 4 katlı binanın sakinleri eylem yaptı.

Orhangazi Mahallesi Vatan Caddesi'nde bir araya gelen 14 daire sakini ve 2 dükkan sahibi, caddeyi araç trafiğine kapattı. Bina sakinleri, evlerinin yapılması için slogan atarak yetkililerden yardım istedi.

Grup adına açıklama yapan Mediha Çatak, "İBB'ye bağlı İETT otobüsü evimize çarptı. Daha sonra evimizi, 'Yenisini yapacağız.' diyerek yıktılar. Evimiz yapılmadı. İki çocuğumuzla otele attılar, hiçbir imkan sağlamadılar. Bizi oraya bırakıp gittiler. İhtiyaçlarımızı gidermediler." diye konuştu.

Bu konuda yardım beklediklerini dile getiren Çatak, "İBB'nin yapamadığını Sayın Cumhurbaşkanımızın yapmasını bekliyoruz. Çocuklarımızla mağdur kaldık. Kentsel dönüşüme soktukları için bizden para istiyorlar. Bu yol açılmayacak. Biz, yetkileri buraya bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kapatılan yol, polisle yapılan görüşme sonrası yeniden trafiğe açıldı.

Pendik'te 7 Ağustos Çarşamba akşam saatlerinde İETT otobüsü, seyir halindeyken önce elektrikli kasalı yük taşıma motosikletine, sonra 4 katlı binaya çarpmıştı. Kaza sonucu kolonunda hasar oluşması nedeniyle apartman, ekipler tarafından yıkılmıştı.???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pendik'te İETT Otobüsünün Çarptığı Bina Sakinlerinden Eylem - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pendik'te İETT Otobüsünün Çarptığı Bina Sakinlerinden Eylem - Son Dakika
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