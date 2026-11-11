IFAD yetkilisi Antalya'daki COP31'de tarımın iklim mağduru sayılmasını talep etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

IFAD yetkilisi Antalya'daki COP31'de tarımın iklim mağduru sayılmasını talep etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

IFAD İklim Yatırımları Genel Müdürü Piéternel Boogaard, Antalya'daki COP31'de tarımın iklim mağduru görülmesini istedi. Boogaard, kırsal alanlardaki küçük ölçekli çiftçilerin dizel ve gübre eksikliği gibi şoklarla karşılaştığını, tarımın finansmanda tercih edilmediğini belirtti.

BİRİZ ÖZBAKIR - Birleşmiş Milletler Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) İklim Yatırımları Genel Müdürü Piéternel Boogaard, iklim değişikliğinin kırsal alanlarda yaşayan küçük ölçekli çiftçileri farklı şoklarla karşı karşıya bıraktığını belirterek, "Tarım sektörü iklim değişikliğinin sorumlusu olarak değil, iklim değişikliğinin mağduru olarak görülmeli." dedi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Boogaard, kırsal alanlarda yaşayanların yüzde 80'ini küçük ölçekli çiftçilerin oluşturduğunu, iklim değişikliğine karşı bu kesimlerin dayanıklılığının artırılması gerektiğini belirtti.

Boogaard, kırılgan bölgelerin, kırsal alanların ve tarım sektörünün iklim politikalarında dikkate alınması gerektiğini vurgulayarak, "Tarım sektörü iklim değişikliğinin sorumlusu olarak değil, iklim değişikliğinin mağduru olarak görülmeli." ifadesini kullandı.

İklim değişikliğine uyum çalışmalarının emisyon azaltımının alternatifi olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Boogaard, tarımda iklim finansmanı için kamu ve özel sektör işbirliğine ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Boogaard, "Kırsal alanlardaki kırılgan kesimler iklim değişikliğinin yanı sıra farklı şoklarla da karşı karşıya. Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin yol açtığı dizel yakıt ve gübre eksikliği buna bir örnek. Bunların üzerine El Nino da ekleniyor. Bütün bu gelişmeler aynı anda yaşanıyor." diye konuştu.

Bu nedenle kırsal alanların desteklenmesi ve çiftçilerin şoklarla başa çıkabilmesi için dayanıklılıklarının artırılması gerektiğini vurgulayan Boogaard, uyum çalışmalarının da emisyon azaltımından ayrı değerlendirilmemesi gerektiğine işaret etti.

"Tarımın finansmanı tercih edilmiyor"

Tarımın finansman açısından tercih edilen sektörlerden biri olmadığı yorumunda bulunan Boogaard, iklim değişikliğine uyum sağlamaya çalışan küçük ölçekli çiftçilere yönelik yatırımlarda özel sektörün yeterince istekli davranmadığını ifade etti.

Boogaard, "Dolayısıyla tarım, genel olarak finansman açısından tercih edilen bir sektör değil. Bunun kırsal alanlarda ya da riskli ülkelerde yapılması da durumu değiştirmiyor. Genel olarak tarımın finansmanı tercih edilmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Özel sektörün temel amacının para kaybetmemek olduğunu söyleyen Boogaard, bu alandaki yatırımların önünü açmak için kamu sektörünün riskleri azaltması gerektiğini dile getirdi.

Boogaard şöyle devam etti:

"Dolayısıyla özel sektörün, yani bankaların ve şirketlerin uyum ve iklim alanlarına yatırım yapabilmesi için güvenli bir alan ve elverişli bir ortam oluşturmamız gerekiyor."

"Küçük ölçekli çiftçiler gıdanın üçte birini üretiyor"

Küçük ölçekli çiftçilerin gıda üretimindeki önemine dikkati çeken Boogaard, bu üreticilerin kahve, kakao, baharat ve tropikal meyve gibi ürünlerin yetiştirilmesinde de önemli rol oynadığını belirtti.

Bu ürünlerin yer aldığı değer zincirlerinin risk altında olduğuna değinen Boogaard, "Örneğin kahve, iklim değişikliğinden etkilenebilecek ürünlerden biri. En kaliteli kahve yüksek rakımlarda yetişir. Soğuk sıcaklıklara ihtiyaç duyar. Dolayısıyla bu gerçekten bir sorun." şeklinde konuştu.

Düşük gelirli ülkelerde tarım açısından önceliğin yalnızca emisyonların azaltılması olmadığını, yeterlilik, dayanıklılık ve iklim değişikliğine uyumun da önem taşıdığını vurgulayan Boogaard, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tarımda daha az emisyon üreten modellerin geliştirilmesi ve sürü yönetimiyle emisyonlar azaltılabilir. COP31, farklı kurumları, araştırma kuruluşlarını, şirketleri ve bakanlıkları bir araya getirerek işbirliği fırsatları sunuyor. COP31 müzakerecilerine, 'Uyum ve dayanıklılığa yatırım yapmak, emisyonların azaltılması gündeminin pahasına olmamalı.' mesajını iletmek istiyorum."

Kaynak: AA
EkonomiAntalyaFinansGüncelCOP31ÇevreDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şahap Kavcıoğlu’nun istifası sonrası milyarlık sorular havada kaldı Şahap Kavcıoğlu'nun istifası sonrası milyarlık sorular havada kaldı
3’ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti’ye geçebilir 3'ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti'ye geçebilir
Palandöken Kaymakamı’na saldıran köpeğin sahibi barınağı birbirine kattı: Pitbull’u alıp kaçtı Palandöken Kaymakamı'na saldıran köpeğin sahibi barınağı birbirine kattı: Pitbull'u alıp kaçtı
100 kilometrede 0,9 litre yakıyor Fiyatı dudak uçuklattı 100 kilometrede 0,9 litre yakıyor! Fiyatı dudak uçuklattı
Sürekli Köfteci Yusuf’tan yemek yiyen tırcıdan çok konuşulacak iddia Sürekli Köfteci Yusuf’tan yemek yiyen tırcıdan çok konuşulacak iddia
Camide erkeklerle aynı safta oturan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu sessizliğini bozdu Camide erkeklerle aynı safta oturan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu sessizliğini bozdu
14:24
Kadrodan çıkarıldı A Milli Takım’da sakatlık depremi
Kadrodan çıkarıldı! A Milli Takım'da sakatlık depremi
14:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan COP31 Liderler Zirvesi’nde Gazze mesajı: Zayıflıktır, acizliktir, vicdansızlıktır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan COP31 Liderler Zirvesi'nde Gazze mesajı: Zayıflıktır, acizliktir, vicdansızlıktır
14:08
Netanyahu ile iş tutan lidere unutamayacağı bir ders verildi
Netanyahu ile iş tutan lidere unutamayacağı bir ders verildi
13:50
Fenerbahçe’de bomba takas Asensio’ya karşılık Lookman
Fenerbahçe'de bomba takas! Asensio'ya karşılık Lookman
13:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31’de duyurdu: 11 Kasım’ı Milli Ağaçlandırma Günü ilan ediyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31'de duyurdu: 11 Kasım’ı Milli Ağaçlandırma Günü ilan ediyoruz
12:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Şara’ya sorduğu soru karşılamaya damga vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şara'ya sorduğu soru karşılamaya damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2026 14:37:39. #7.12#
SON DAKİKA: IFAD yetkilisi Antalya'daki COP31'de tarımın iklim mağduru sayılmasını talep etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android