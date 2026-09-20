İffet Tekin, 65 yaşından sonra başladığı resimle evini sergi alanına dönüştürdü - Son Dakika
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İffet Tekin, 65 yaşından sonra başladığı resimle evini sergi alanına dönüştürdü

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İffet Tekin, 65 yaşından sonra başladığı resimle evini sergi alanına dönüştürdü
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Çerkezköy'de yaşayan 72 yaşındaki İffet Tekin, çocukluğundan beri ilgi duyduğu resme 65 yaşından sonra yeniden yöneldi ve yaklaşık 7 yıldır düzenli resim yapıyor. Onlarca eseriyle evini sergi alanına dönüştüren Tekin, Halk Eğitim Merkezi'ne başvurup kişisel sergi açmak istiyor.

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde yaşayan İffet Tekin (72), çocukluk yıllarında tutku duyduğu resim sanatına dair çalışmalarını 65 yaşından sonra yeniden hayata geçirdi. Yaklaşık 7 yıldır düzenli olarak resim yapan ve sergi açmak isteyen Tekin'in, doğa manzaralarından portrelere, sokaklardan farklı yaşam hikayelerine kadar onlarca eseri evinin duvarlarını süslüyor.

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde dünyaya gelen İffet Tekin, ilk ve orta öğrenimini memleketinde tamamladıktan sonra İstanbul'a taşındı. Liseyi İstanbul'da bitiren Tekin, evlendikten sonra ise Çerkezköy'e yerleşti. Çocukluk yıllarından itibaren resme ilgi duyan Tekin'in yeteneği, lise döneminde öğretmeni tarafından fark edildi. Lise döneminde bir çalışmasının birinci seçildiğini anlatan Tekin, öğretmeninin söylediği 'Sen yeteneklisin' sözü üzerine resme ilgisinin daha da arttığını belirtti. Tekin, "Öğretmenimin beni övmesi çok hoşuma gitmişti. Bir kadın büstü resmi yapmıştık ve benim çalışmam birinci seçilmişti. Daha sonra sınıfta benim portrem de yapıldı. O günleri hiç unutmuyorum" dedi.

4 TORUN SAHİBİ

Evli, 3 çocuk ve 4 torun sahibi olan İffet Tekin, çeşitli nedenlerle uzak kaldığını ancak resme ilgisini hiçbir zaman kaybetmediğini ifade etti. Tekin, 65 yaşında yeniden tuvalin başına geçerek, bu kez yağlı boya çalışmaya başladı. İnternetten ressamların ve resim öğretmenlerinin çalışmalarını takip ederek kendisini geliştirdiğini söyleyen Tekin, "Kara kalem yapıyordum ama yağlı boya konusunda hiçbir bilgim yoktu. 'Ben bunu öğreneceğim' dedim. Kurslara baktım fakat katılma imkanım olmadı. İnternetteki resim hocalarını izleyerek kendi kendime çalışmaya başladım" diye konuştu.

EVİ SERGİ SALONUNA DÖNÜŞTÜ

Evinde yaklaşık 7 yıldır düzenli olarak resim yapan Tekin, bu süreçte çok sayıda esere imza attı. Resmin kendisi için bambaşka bir dünya olduğunu ve yaptığı resimle bütünleştiğini söyleyen Tekin, "Resim yapmaya başladığım zaman bırakamıyorum. 3 günde 1 resmi tamamlıyorum. Tamamladığım resimlerimi de önce torunlarıma gösteriyorum" dedi.

Yıllar içinde yaptığı resimlerin sayısının artmasıyla Tekin'in Çerkezköy'deki evi, kişisel sergi alanına dönüştü. Doğa manzaraları, insan portreleri, sokaklar ve farklı yaşam kesitlerini tuvale taşıyan Tekin, "İnsanlar resimlerime baktıklarında isterlerse beni de o resimlerin içinde görebilirler. Benim hissettiklerimi, yaşamak isteyip de yaşayamadığım şeyleri görebilirler. Çünkü yaptığım her resmin içinde benden mutlaka bir parça var" ifadelerini kullandı.

SERGİ AÇMAK İSTİYOR

Bugüne kadar kişisel sergi açmadığını belirten Tekin, bu konuda bazı girişimlerde bulunduğunu ancak gerçekleştiremediğini söyledi. Halk Eğitim Merkezi'ne başvurduğunu ifade eden Tekin, eserlerini bir gün sanatseverlerle buluşturmak istediğini dile getirdi. Resim sanatına sevgisini anlatan Tekin, "Yeteneğin tek başına yeterli olduğuna inanmıyorum. İnsan seviyorsa yapar. Yetenek de çalışarak ve severek gelişir. 'Yaşlandım, artık yapamam' demek doğru değil. Her şeyin başı sevgi. Resim beni ayakta tutuyor. Resim yaparken bütün dertlerinizi unutuyorsunuz. Ağrılarınız varsa onları bile unutuyorsunuz. Özellikle ileri yaştaki insanlar kendilerine yeni uğraşlar edinmeleri gerekir. Benim sloganım; asla vazgeçmemek. İnsan severse, isterse ve çalışırsa başarabilir. Önemli olan pes etmemek" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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