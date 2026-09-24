İFÖD, fon krizi haberlerine milli güvenlik gerekçesiyle erişim engeli konduğunu duyurdu - Son Dakika
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İFÖD, fon krizi haberlerine milli güvenlik gerekçesiyle erişim engeli konduğunu duyurdu

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İFÖD, fon krizi haberlerine milli güvenlik gerekçesiyle erişim engeli konduğunu duyurdu
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İFÖD, 'fon krizi' döneminde yatırım ve portföy yönetim şirketleriyle yönetici ve ortaklarının tanınan isimlerle bağlantılarına dair haberlerin erişime engellendiğini açıkladı. EngelliWeb'e göre engel, 5651/8-A kapsamında milli güvenlik ve kamu düzeni gerekçesiyle konuldu.

(ANKARA) - İFÖD, kamuoyunda "fon krizi" olarak anılan süreçte, bazı yatırım ve portföy yönetim şirketleri ile bu şirketlerin yönetici ve ortaklarının kamuoyunca tanınan isimlerle bağlantılarına ilişkin haberlere erişim engeli getirildiğini duyurdu. Gerekçe olarak milli güvenliğin ve kamu düzeninin korunması gösterildi.

İfade Özgürlüğü Derneği'nin (İFÖD) EngelliWeb sayfasında yayımladığı bilgiye göre, "fon krizi"ne ilişkin haberlere 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi kapsamında erişim engeli getirildi. İFÖD, milli güvenliğin ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellenen haberlere örnek olarak Gazete Pencere, Evrensel ve Sözcü'de yayımlanan haberlerin görsellerini paylaştı.

Kaynak: ANKA
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