IFRC, Gazze'de yerinden edilenlerin çadırlarının sel ve rüzgarla yok olduğunu bildirdi

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), Gazze'de yerinden edilmiş ailelerin şiddetli soğuklarla ??karşı karşıya bulunduğunu belirterek, Filistinlilerin tek barınakları olan çadırların şiddetli yağmur, sel ve rüzgarlar nedeniyle yok olduğunu ifade etti.

IFRC, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, İsrail'in saldırıları ve ablukası altında bulunan Gazze'de zorlu kış şartlarına ilişkin paylaşım yaptı.

Gazze'deki aileler için çadırın, çoğu zaman sahip oldukları tek barınak olduğuna işaret edilen paylaşımda, "Şiddetli yağmur, sel ve güçlü rüzgarlar şimdi bunu bile yok ediyor. Yerinden edilmiş aileler, çok az korumayla, şiddetli soğukla ??karşı karşıya kalıyor, barınaklarını ve geriye kalan birkaç eşyasını kaybediyorlar." ifadesi kullanıldı.

Filistin Kızılayı ekiplerinin acil yardım çağrılarına yanıt verdiği belirtilen paylaşımda, mevcut malzeme ve kaynakların muazzam ihtiyaçları karşılamaktan çok uzak olduğu vurgulandı.

Paylaşımda, "Gazze'ye temel insani yardım malzemelerinin girmesine izin verilmeli. Ön saflardaki ekiplerin, ailelere barınak, sıcaklık ve hayat kurtarıcı bakım sağlamak için kaynaklara sahip olması gerekiyor." değerlendirmesinde bulunuldu.