İftar Çadırında Bıçaklı Saldırı

İzmir Büyükşehir Belediyesinin Bayraklı ilçesindeki iftar çadırında görev yapan belediye çalışanını bıçaklayan zanlı, gözaltına alındı.

Orgeneral Nafiz Gürman Mahallesi'nde yaşanan olayın ardından kaçan L.E. (48) polis ekiplerince saklandığı adreste yakalandı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Bıçaklı saldırıda yaralanan ve özel bir hastaneye kaldırılan Ramazan Aslan (57) ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Bayraklı'da 20 Şubat'ta Orgeneral Nafiz Gürman Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinde kurulan iftar çadırında İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Temizliği Şube Müdürlüğü Koordinatörü Ramazan Aslan, L.E'nin bıçaklı saldırısı sonucu yaralanmıştı.