Iğdır-Ağrı sınırındaki Aras Dağları sonbahar renklerine büründü, dronla görüntülendi

Iğdır ile Ağrı sınırlarında yer alan Aras Dağları'nda sonbahar renkleri hakim oldu.

Yeşil, sarı ve turuncunun farklı tonlarına bürünen dağlar, doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Doğayla iç içe olmak isteyenlerin ziyaret ettiği dağlar, sararan meyve ağaçlarıyla da güzel manzaralar sunuyor.

Sonbahar renklerine bürünen Aras Dağları, dronla görüntülendi.