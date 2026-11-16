Iğdır Cennetabat'ta 10 yıldır husumetli iki aile MHP girişimiyle barıştı - Son Dakika
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Iğdır Cennetabat'ta 10 yıldır husumetli iki aile MHP girişimiyle barıştı

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Iğdır Cennetabat köyünde yaklaşık 10 yıldır husumetli iki aile, MHP Iğdır İl Yönetiminin devreye girmesiyle barışmayı kabul etti. Aileler, Cennetabat Köyü Aşevi'nde Kur'an-ı Kerim okunup dua edilmesinin ardından verilen yemekle bir araya gelerek husumeti sonlandırdı.

Iğdır'da yaklaşık 10 yıldır husumetli olan iki aile barıştırıldı.

Cennetabat köyünde yaşayan Kızıl ve Sevgül aileleri arasında 10 yıldır süren husumet nedeniyle çok sayıda kavga yaşandı.

İki ailenin büyükleri husumeti sonlandırmak için MHP Iğdır İl Yönetimine başvurdu.

Bunun üzerine MHP İl Başkanı Hüseyin Ateş, Karakoyunlu Belediye Başkanı Bayram Ali Ballı, Melekli Belediye Başkanı Mücahit Tanık ve il yönetimi aile fertleriyle görüşmeye başladı.

MHP heyetinin girişimleri sonucu iki aile barışmayı kabul ederek Cennetabat Köyü Aşevi'nde bir araya geldi.

Vali Mustafa Fırat Taşolar, Karakoyunlu Kaymakamı İlhan Kayaş, İl Emniyet Müdürü Eraslan Er, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Özden, aile fertleri ve MHP heyetinin katıldığı programda, Kur'an-ı Kerim okundu. Duaların edilmesinin ardından yemek verilerek barış sağlandı.

Vali Taşolar, yaptığı konuşmada, Iğdır'daki en güzel günlerden birinin yaşandığını anlatarak, "Rabb'im gönlünüzün hayır muratlarını nasip etsin. Allah işinizi, gücünüzü rast getirsin. Çok sağ olun." dedi.

MHP İl Başkanı Ateş ise köyün köklü tarihi olan bir köy olduğunu söyledi.

Köye yakışmayan hadiseleri duyunca müdahil olmak istediklerini belirten Ateş, şunları dile getirdi:

"Toplumsal anlamda iç barışı inşa edeceğimiz bir süreç başlattık hem Sayın Cumhurbaşkanı'mızın hem de Genel Başkan'ımızın öncülüğünde. Şimdi hal böyle olunca önce şehrimizden, sokağımızdan, köyümüzden başlayalım dedik. Köyün büyükleri de bu barışa destek verdi. İnşallah sadece Cennetabat'ta değil bölgemizdeki birçok köyümüzde bu tür sorunlara müdahil olacağız. Devletimiz burada. Biz çok mutluyuz. Cennetabat'ta inşallah huzurla, mutlulukla yaşasınlar ve bundan sonra bu hadiseler olmasın, biz o sebeple buradayız. Ne olursa elimizi taşın altına da koyarız. Gerekirse gövdemizi de bırakırız."

Kaynak: AA
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