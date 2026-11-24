Iğdır'da 10 suç kaydı bulunan zanlı, bıçakla yaralama sonrası tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Iğdır'da 10 farklı suçtan kaydı bulunan zanlı, Topçular Mahallesi'nde bir kişiyi bıçakla yaraladığı belirlenerek düzenlenen operasyonla yakalandı. Olayda kullandığı bıçakla yakalanan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Iğdır'da 10 farklı suçtan kaydı bulunan ve bir kişiyi bıçakla yaralayan zanlı, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Topçular Mahallesi'ndeki bir evde yaşanan bıçakla yaralama olayını, 10 farklı suçtan kaydı bulunan M.K'nin yaptığını belirledi.
Zanlının yakalanması için çalışma başlatan polis, düzenlediği operasyonla M.K'yi, olayda kullandığı bıçakla yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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