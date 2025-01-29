Iğdır'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 13 yıl ve 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlüyü yakalamak için çalışma başlattı.
Operasyonla yakalanan 2 firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
Son Dakika › Güncel › Iğdır'da 2 Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?