Iğdır'da 26 yıl önce öldürülen taksicinin yakınları yeniden soruşturma istedi - Son Dakika
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Iğdır'da 26 yıl önce öldürülen taksicinin yakınları yeniden soruşturma istedi

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Iğdır\'da 26 yıl önce öldürülen taksicinin yakınları yeniden soruşturma istedi
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Iğdır'da 26 yıl önce bıçaklanarak öldürülen taksicinin yakınları, dosyanın yeniden incelenmesi talebiyle Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Yeğeni Atakan Demirci, amcasının katil ya da katillerinin bulunarak adalete teslim edilmesini istedi.

IĞDIR'DA 26 yıl önce bıçaklanarak öldürülen taksici Ali Demirci'nin (36) yakınları, cinayetin aydınlatılması için Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Atakan Demirci, amcasının katil ya da katillerinin bir an evvel bulunarak adalete teslim edilmesini istedi.

Taksicilik yapan Ali Demirci, 1 Aralık günü çıktığı evine bir daha dönmedi. Yapılan araştırmada Ali Demirci'nin kent dışında bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma ve açılan dava delil yetersizliği sebebiyle kapatıldı.

Adalet Bakanlığı'nda Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın kurulmasından sonra çok sayıda cinayetin aydınlatılması üzerine Ali Demirci'nin yakınları Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Ali Demirci'nin yeğeni Atakan Demirci, cinayetin aydınlatılması ve amcasının katil ya da katillerinin bulunmasını istedi.

Başsavcılığa sunulan dilekçede, geçmişte yürütülen soruşturma dosyasının tamamının yeniden incelenmesi, dosyada yer alan ifade, tutanak, rapor ve diğer delillerin yeniden değerlendirilmesi talep edildi. Başvuruda özellikle geçmişte alınan tanık ve şüpheli ifadeleri arasında varsa çelişkilerin tespit edilmesi, daha önce ifadesi alınmamış ve olay hakkında bilgi sahibi olabilecek kişilerin belirlenerek dinlenmesi istendi. Olayın gerçekleştiği yer, olayın oluş şekli ve kullanılan suç aletiyle ilgili geçmişte yapılan incelemelerin yeterli olup olmadığının da araştırılması talep edildi.

İNŞALLAH ÇÖZÜLÜR

adalete güvendiklerini belirten Atakan Demirci, "Amcam 2000 yılında katledilmiştir. Bununla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçemizi verdik. Amcamın katillerinin bulunmasıyla ilgili gereken işlemlerin yapılmasını istiyoruz. 2000 yılında açılan soruşturma dosyası kapanmıştır. Yeniden dilekçe vererek amcamın katillerinin araştırılarak bulunması delillerin yeniden incelenmesini talep ediyoruz. Adaletimize güveniyoruz. İnşallah cinayet çözülür" diye konuştu.

Atakan Demirci, "İnşallah amcamın katilleri de bulunur" dedi.

Kaynak: DHA
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