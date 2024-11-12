İğdır\'da 3 Hükümlü Yakalandı

Iğdır'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında farklı suçlardan 10 yıldan fazla hapis cezası bulunan 3 hükümlünün yakalanması için çalışma başlattı.
Ekiplerce kırsal alanda düzenlenen operasyonla söz konusu 3 hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, jandarma ve adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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