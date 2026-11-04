Iğdır'da 62 yıl 10 ay 5 gün hapis cezası olan firari hükümlüyü JASAT yakaladı

Iğdır'da 62 yıl 10 ay 5 gün hapis cezası olan firari hükümlüyü JASAT yakaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Iğdır'da 62 yıl 10 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, JASAT timinin operasyonunda yakalandı. Hırsızlık ve dolandırıcılık gibi suçlardan cezası olan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Iğdır'da, hırsızlık suçlarından 62 yıl 10 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), "hırsızlık, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması" suçundan 62 yıl 10 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.Y'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan firari hükümlü U.Y, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
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