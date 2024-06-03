Iğdır'da 669 bin 200 lira sahte para sürmeye çalışan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Iğdır'da 669 bin 200 lira sahte para sürmeye çalışan zanlı tutuklandı

Iğdır\'da 669 bin 200 lira sahte para sürmeye çalışan zanlı tutuklandı

Iğdır'da piyasaya sahte para sürmeye çalışan zanlı, jandarma tarafından yakalandı. Operasyon sonucunda 100 ve 200 liralık banknotlar halinde toplamda 669 bin 200 lira sahte para ele geçirildi. Zanlı, tutuklanarak adliyeye sevk edildi.

03.06.2024 10:57
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Iğdır'da piyasaya 669 bin 200 lira sahte para sürmeye çalışırken yakalanan zanlı tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, çok sayıda sahte parayı piyasaya sürmeye çalışacağı öğrenilen şüpheli takibe alındı.

Şüphelinin Karakoyunlu ilçesindeki adresine operasyon düzenleyen jandarma, 100 ve 200 liralık banknotlar halinde 669 bin 200 lira sahte para ele geçirdi.

Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan zanlı, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Iğdır'da 669 bin 200 lira sahte para sürmeye çalışan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Iğdır'da 669 bin 200 lira sahte para sürmeye çalışan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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