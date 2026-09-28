Iğdır'da Afet Risk Azaltma Planı Çalıştayı düzenlendi - Son Dakika
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Iğdır'da Afet Risk Azaltma Planı Çalıştayı düzenlendi

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- Afet Riskleri Azaltma ve Önleme Dairesi Başkanı Abdulkadir Tezcan: "Eğer bir afet yaşanırsa acısı çok büyük oluyor. Mal kayıplarını bir şekilde telafi ediyoruz ama can kayıpları, canımıza gelecek en ufak bir zarar, bunlar telafisi olmayan durumlar"

Iğdır'da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) 2027-2031 çalıştayı yapıldı.

Iğdır Üniversitesi Karaağaç Kampüsü 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu'nda düzenlenen çalıştaya Vali Mustafa Fırat Taşolar, Afet Riskleri Azaltma ve Önleme Dairesi Başkanı Abdulkadir Tezcan, İnsan Kaynakları Yönetimi Dairesi Başkanı Necip Enes Merbut, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel, akademisyenler, dağcılar, AFAD gönüllüleri ve ilgililer katıldı.

Burada İRAP ile ilgili sunumlar yapılıp afet öncesi alınması gereken önlemler ele alındı.

Afet Riskleri Azaltma ve Önleme Dairesi Başkanı Tezcan, yaptığı konuşmada, AFAD'ın kriz yönetiminden önce risk yönetimine önem verdiğini aktardı.

Afet olduktan sonra 80 milyon vatandaşın tamamının "ben ne yaparım" sorusuyla harekete geçeceğini ifade eden Tezcan, "Ne yapabileceğini düşünür, hareket edemeyecek, evinde örgüsünü ören onu satıp para göndereceğim diye uğraşır. Herkes bir şey yapmaya uğraşır ama afet olmuştur. Artık bir kriz yönetimi söz konusudur. ya insanlarımız Allah muhafaza hayatlarını kaybetmiştir ya da yaralı kurtuluyorlardır." dedi.

Tezcan, risk azaltma planının afete dönüşebilecek tehlikeleri afetten önce değerlendirip önlem almaya yönelik olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Diyoruz ki şehrinizde afete dönüşebilecek nasıl bir tehlike var? Neler afete dönüşebilir? Bunları bugün hiçbir şey yokken, yani afet yokken gelin değerlendirelim. Gelin hep beraber, masaya söyleyecek sözü olan herkesi çağıralım. Gelsinler sözlerini söylesinler, değerlendirmelerini yapsınlar ve bu şehirdeki o tehlikeleri bir afete dönüşmeden bertaraf edelim. Neticesinde hiçbir insanımızın burnu dahi kanamasın, malı zarar görmesin. Eğer bir afet yaşanırsa acısı çok büyük oluyor. Mal kayıplarını bir şekilde telafi ediyoruz ama can kayıpları, canımıza gelecek en ufak bir zarar, bunlar telafisi olmayan durumlar. O nedenle risk azaltma planları ve risk azaltmaya verilen önem bu ülkenin gelişmişliğinin ve ne kadar modern bir iş yaptığımızın göstergesi. AFAD kurulduğunda ana manifestolarından bir tanesi kriz yönetiminden risk yönetimine geçişti."

Kaynak: AA
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