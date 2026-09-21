Iğdır'da başlatılan temizlik projesi yaklaşık 1 milyon 75 bin metrekareyi kapsayacak - Son Dakika
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Iğdır'da başlatılan temizlik projesi yaklaşık 1 milyon 75 bin metrekareyi kapsayacak

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Iğdır\'da başlatılan temizlik projesi yaklaşık 1 milyon 75 bin metrekareyi kapsayacak
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Iğdır'da 'Benim Şehrim Benim Evim' projesi kapsamında yaklaşık 1 milyon 75 bin metrekarelik alanda temizlik çalışması başlatıldı. Vali ve milletvekilinin katıldığı programda çalışmaların her gün sürdürüleceği ve 48 kilometrelik saha temizlik ağını kapsayacağı belirtildi.

Iğdır'da temiz şehir bilincini artırmak amacıyla hayata geçirilen "Benim Şehrim Benim Evim" projesi kapsamında 1 milyon 75 bin metrekarelik alanda temizlik çalışması başlatıldı.

Valilikçe, çevre temizliği konusunda toplumsal farkındalık oluşturmak, ortak yaşam alanlarını korumak ve temiz şehir bilincini güçlendirmek amacıyla tasarlanan proje, hayata geçirildi.

Atatürk Caddesi üzerinde Vali Mustafa Fırat Taşolar ve AK Parti Milletvekili Cantürk Alagöz, AK Parti Iğdır İl Başkanı Ali Kemal Ayaz, kurum amirleri ve kamu personeli temizlik yaparak projeyi başlattı.

Program kapsamında tüm kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili paydaşlar, kendileri için belirlenen alanlarda ve sorumluluk bölgelerinde eş zamanlı olarak çevre temizliği gerçekleştirdi.

Her gün il merkezinde yürütülecek temizlik çalışmaları 4 ana park ve yeşil alanı, 15 ana cadde ve bulvarı, 110 ara sokağı, okul çevrelerini, 2 tarihi ve anıt alanını, kamu kurum ve kuruluşlarının çevrelerini kapsayacak.

Proje kapsamında yaklaşık 1 milyon 75 bin metrekarelik alanda, cadde ve sokak güzergahlarıyla birlikte toplam 48 kilometrelik saha temizlik ağı üzerinde çalışmalar yürütülecek.

Kaynak: AA
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