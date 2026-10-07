Iğdır\'da bordür taşları valilik personeli ve vatandaşların katılımıyla boyandı

IĞDIR'da 'Benim Şehrim Benim Evim' projesi kapsamında temizlik ve çevre düzenleme çalışmaları sürdürülürken, Valilik Destek Birim Müdürlüğü çalışanları bordür taşlarını boyadı.

Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar, daha temiz bir kent için 'Benim Şehrim Benim Evim' projesini başlattı. Temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarıyla daha temiz ve düzenli bir görünüme kavuşturulması hedeflenen proje kapsamında Iğdır'da her sabah temizlik çalışması yapılıyor. Vali M. Fırat Taşolar'ın öncülüğünde yürütülen proje kapsamında Valilik Destek Birim Müdürü Cem Parlar ve görevli personel tarafından bordür taşlarının boyanması için çalışma başlatıldı. Ellerinde fırçalarla bordür taşlarını boyayan Parlar ve ekibine vatandaşlar da destek verdi. Vatandaşlar, yapılan çalışmayı olumlu karşıladıklarını söyledi.

Valilik Destek Birimi Müdürü Cem Parlar, projenin yalnızca temizlik çalışmalarından ibaret olmadığını, vatandaşların da çevre temizliğine yönelik duyarlılığını artırmayı amaçladıklarını söyledi. Parlar, "Benim Şehrim Benim Evim projesi kapsamında valiliğimizin ön tarafını temiz tutuyoruz. Kaldırım bordür taşlarını boyama çalışmasını başlattık. Bu şekilde şehrimizin daha temiz, daha güzel ve daha ferah olmasına katkı sunuyoruz. Çevremizi kirletmeyelim, etrafa çöp atmayalım, şehrimizi temiz tutalım" diye konuştu.

HEDEF TEMİZ IĞDIR

'Benim Şehrim Benim Evim' projesiyle kent genelinde çevre temizliği, bakım ve düzenleme çalışmalarının yanı sıra çevre bilincinin güçlendirilmesi ve kente sahip çıkma duygusunun artırılması amaçlanıyor.

Kamu kurumlarının kendi sorumluluk alanlarında gerçekleştirdiği çalışmaların vatandaşlara da örnek olması hedeflenirken, 'Temiz Iğdır' hedefi doğrultusunda kurum ve vatandaş iş birliğinin önemine dikkat çekiliyor.