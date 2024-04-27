Iğdır'da düzenlenen Kredi ve Yurtlar Spor Olimpiyatları Voleybol Bölge Elemeleri tamamlandı - Son Dakika
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Iğdır'da düzenlenen Kredi ve Yurtlar Spor Olimpiyatları Voleybol Bölge Elemeleri tamamlandı

Iğdır\'da düzenlenen Kredi ve Yurtlar Spor Olimpiyatları Voleybol Bölge Elemeleri tamamlandı

Iğdır'da düzenlenen Kredi ve Yurtlar Spor Olimpiyatları Voleybol Bölge Elemeleri grup maçları final karşılaşmalarıyla sona erdi. 8 ilden katılım sağlayan 14 takımın mücadele ettiği organizasyonda, Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Takımı erkeklerde, Muş Gençlik ve Spor Müdürlüğü Takımı ise kızlarda birinci olarak Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı. Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Vali Yardımcısı Ömer Sait Karakaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Recai Şahin ve kurum amirleri takdim etti.

27.04.2024 18:41
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Iğdır'da, bu yıl 13 branşta 35'incisi düzenlenen "Kredi ve Yurtlar Spor Olimpiyatları"nın Voleybol Bölge Elemeleri grup maçları final karşılaşmalarıyla tamamlandı.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünce (KYGM), Kazım Karabekir Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona, 8 ilden katılım sağlayan 14 takımın bölge elemelerinin final maçları yapıldı.

Tek devreli lig usulüne göre yapılan turnuvada, erkeklerde birinci olan Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Takımı ile kızlarda birincilik elde eden Muş Gençlik ve Spor Müdürlüğü Takımı, Kırşehir'de yapılacak Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

Vali Yardımcısı Ömer Sait Karakaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Recai Şahin ve kurum amirleri dereceye giren takımların kupa ve madalyaları verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Iğdır'da düzenlenen Kredi ve Yurtlar Spor Olimpiyatları Voleybol Bölge Elemeleri tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Iğdır'da düzenlenen Kredi ve Yurtlar Spor Olimpiyatları Voleybol Bölge Elemeleri tamamlandı - Son Dakika
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