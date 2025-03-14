Iğdır'da Güvenlik Toplantısı: İnsan Tacirleri Rotasını Değiştiriyor - Son Dakika
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Iğdır'da Güvenlik Toplantısı: İnsan Tacirleri Rotasını Değiştiriyor

Iğdır Valisi Turan, insan tacirlerinin yeni rotalar belirlediğini ve güvenlik mücadelesinin sürdüğünü açıkladı.

14.03.2025 17:46
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Iğdır Valisi Ercan Turan, "Ülkemizde özellikle insan tacirlerine geçit vermediğimiz net bir şekilde ortaya çıktığından dolayı artık insan tacirleri rotalarını değiştirmeye başladı." dedi.

Turan, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Huzur, Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı"nda, terör, kaçakçılık ve her türlü suçlar mücadelenin sürdüğünü söyledi.

Terörle mücadele alanında yapılan çalışmaları anlatan Turan, "Şubat ayında ilimizde 21 kırsal, 10 da şehir operasyonu yapılmış, bunların 21'i küçük çaplı. Sonucunda ise 6 gözaltımız, 10 adli kontrol şartıyla serbest bırakmamız olmuştur. PKK/KCK'ya karşı toplamda 31 operasyonumuz olmuştur." dedi.

Asayiş uygulamalarına da değinen Turan, "Kişilere karşı işlenen 10 önemli suçun aydınlatma oranlarında yüzde 98,15. Mal varlığına karşı 9 önemli suç incelendiğinde geçtiğimiz yıl 71 olay işlenirken bu yıl arama ve faaliyetlerimizin yoğunluğundan dolayı suç sayısında muazzam düşüş olmuş, 31 vakamız meydana gelmiştir. Aranan 57 kişi yakalanmış, ifade için aranan 49 şahıs hakkında işlem yapılmıştır." diye konuştu.

"Güvenlik güçlerimiz siber vatanda da mücadelemizi sürdürüyor"

Güvenlik güçlerinin sanal ortamda da suçlar mücadeleyi sürdürdüğünü dile getiren Turan, şöyle devam etti:

"Güvenlik güçlerimiz siber vatanda da mücadelemizi sürdürüyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalar sonucunda özellikle suç unsuru tespit edilen 26 şahsa işlem yapılmıştır. Bunların yüzde 13'ü asayiş, yüzde 32'si terör, yüzde 20'si güvenliğe müteallik, yüzde 13'ü siber, yüzde 8'i göçmen ve yüzde 5.4'ü diğer suçlar kapsamındadır. Terörle iltisaklı tespit edilen 11 şahsın 9'una gözaltı yapılmıştır. Ödeme, yasadışı bahis ve bilişim suçlarına ilişkin 11 operasyon yapılmış, 13 gözaltı olmuştur. Çevrimiçi çocuk istismarına ilişkin 3 operasyon yapılmış ve 3 gözaltıyla neticelenmiştir."

Düzensiz göçle mücadelenin de sürdüğünün altını çizen Turan, şunları söyledi:

"Bakanlığımızın aldığı olağanüstü tedbirler sayesinde göç dalgasında ciddi anlamda bir azalma oldu. Ülkemizde özellikle insan tacirlerine geçit vermediğimiz net şekilde ortaya çıktığından dolayı artık insan tacirleri rotalarını değiştirmeye başladı. Iğdır genelinde geçici koruma altında 78 Suriyeli kardeşimiz var. Bu düzensiz göçle mücadele kapsamında 7 operasyon yaptık, insan tacirlerine yönelik 5 tutuklu, 2 adli kontrol şartıyla serbest bırakma ve 6 araca da el koyduk. 2 mobil göç noktamız var. Burada bilgisayarlarımız, parmak cihazlarımız, göç uzmanlarımız ve tercümanlarımızla denetim yapıyoruz. Bu noktada 2084 kişinin denetimini yaptık ve 29 düzensiz göçmeni tespit edip gerekli işlemleri yaparak göç merkezlerine iade ederek sınır dışı ettik."

Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök ve İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay da katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Iğdır'da Güvenlik Toplantısı: İnsan Tacirleri Rotasını Değiştiriyor - Son Dakika

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