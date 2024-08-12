Iğdır'da Kaçak Sigara ve Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı

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Iğdır'da düzenlenen operasyonlarda, çorap poşetleri içinde kaçak sigara ile ekmek içinde uyuşturucu ele geçirildi, 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada, çorap poşetleri içinde saklanmış 9 bin paket gümrük kaçağı sigara ile ekmeklerin içine zulalanmış 75 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.