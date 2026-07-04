Iğdır'da Karpuz Hasadı Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Iğdır'da Karpuz Hasadı Başladı

04.07.2026 10:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır'da 7 bin dekarlık alanda karpuz hasadı yapıldı, bu sezon 30 bin ton rekolte bekleniyor.

DOĞU Anadolu'nun Çukurova'sı Iğdır'da karpuz hasadı başladı. Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Tingiş, kent genelinde yaklaşık 7 bin dekarlık alanda karpuz üretimi yapıldığını belirterek, bu sezon 30 bin tonun üzerinde bir rekolte beklendiğini söyledi.

Ermenistan, İran ve Nahçıvan ile sınırı bulunan, 861 rakımda iklimi ve coğrafi koşullarıyla birçok tarım ürününün yetiştirildiği, 'Doğu'nun Çukurova'sı' olarak anılan Iğdır, bölgenin sebze ve meyve ihtiyacını karşılıyor. İklimi dolayısıyla iyi bir verim alınan Iğdır'da üretici Alican Akçan'ın (61) tarlasında karpuz hasadı yapıldı. Hasada Vali M. Fırat Taşolar, İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş ile davetliler katıldı. Vali Taşolar ve beraberindekilerin tarladan topladıkları karpuzlar kamyonetlere yüklendi. İlk olarak Iğdır pazarına sunular yeni ürün karpuzlar, daha sonra bölge illerine sevk edilecek.

Iğdır Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, kent genelinde yaklaşık 7 bin dekarlık alanda karpuz üretimi yapıldığını belirterek, bu sezon 30 bin tonun üzerinde bir rekolte beklendiğini söyledi. Tingiş, "Üreticilerimiz üretiyor üretmeye de devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ve il müdürlüğü olarak üreticilerimizin yanındayız" dedi.

Üretici Alican Akçan, bölgedeki hava şartları sebebiyle Adana'dan 10-15 gün sonra hasada başladıklarını söyledi. Akçan, "7 -8 Çeşit karpuzumuz var. Ata tohumundan üretimlerin yanı sıra Afganistan'dan, İran'dan melez tohumlarımız, hibrit tohumlarımızla çeşit çeşit karpuz ürettik. Iğdır genelindeki tezgahlara şu anda karpuz veriyoruz. Kaliteli karpuz veriyoruz etiketli karpuz veriyoruz" diye konuştu.

Tarlada karpuz hasadına katılan Iğdır esnafı toplanan ilk ürünleri satın aldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Iğdır, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Iğdır'da Karpuz Hasadı Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kars’ta İranlı kuryenin midesinden 571 gram metamfetamin çıktı Kars'ta İranlı kuryenin midesinden 571 gram metamfetamin çıktı
BM Genel Merkezi önünde kendini ateşe verdi BM Genel Merkezi önünde kendini ateşe verdi
Devlet üniversitesi kafeteryası da listeye girdi ’Adana Kebap’ diye bakın ne yedirmişler Devlet üniversitesi kafeteryası da listeye girdi! 'Adana Kebap' diye bakın ne yedirmişler
İran Hamaney’e veda ediyor Türkiye’den isimler de törende İran Hamaney'e veda ediyor! Türkiye'den isimler de törende
“Evde çalınır“ diye yanında taşıdığı 400 gram altını pazarda çaldırdı "Evde çalınır" diye yanında taşıdığı 400 gram altını pazarda çaldırdı
Yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı 40 kişi hayatını kaybetti Yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı! 40 kişi hayatını kaybetti

10:02
Hamaney’in cenazesine yüzbinler ellerinde aynı bayrakla geldi Trump’tan da mesaj var
Hamaney'in cenazesine yüzbinler ellerinde aynı bayrakla geldi! Trump'tan da mesaj var
09:38
Özel mi, Kılıçdaroğlu mu Erdal Beşikçioğlu’ndan sürpriz karar
Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? Erdal Beşikçioğlu'ndan sürpriz karar
09:22
Seri tacizcinin yeni vukuatı Eşinin yanında esnafa musallat oldu, sonu kötü bitti
Seri tacizcinin yeni vukuatı! Eşinin yanında esnafa musallat oldu, sonu kötü bitti
08:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı İşsizlik Sigortası Fonu’nda oran yüzde 50’ye çıkarıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İşsizlik Sigortası Fonu'nda oran yüzde 50'ye çıkarıldı
08:19
Şahan Gökbakar’dan Deniz Göktaş’ın tutuklanmasına tepki
Şahan Gökbakar'dan Deniz Göktaş'ın tutuklanmasına tepki
08:02
İran Devrim Muhafızları’nın gölge lideri aylar sonra cenazede ortaya çıktı
İran Devrim Muhafızları'nın gölge lideri aylar sonra cenazede ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2026 10:54:05. #7.13#
SON DAKİKA: Iğdır'da Karpuz Hasadı Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.