Iğdır'da Kuraklık: Sulak Alanlar Kuruyor - Son Dakika
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Iğdır'da Kuraklık: Sulak Alanlar Kuruyor

Iğdır\'da Kuraklık: Sulak Alanlar Kuruyor

Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'nin en az yağış alan bölgesi olan Iğdır'da bazı sulak alanlar kurudu. Hava sıcaklığının yüksek seyrettiği ve neredeyse hiç yağış almayan Iğdır'da kuraklık yaşanıyor. Yaşanan kuraklık nedeniyle Ağrı Dağı Milli Parkı'nın eteklerinde bulunan sulak alanlarda ciddi oranda kuruma oluştu. Bu durum, bölgedeki yerel ve göçmen kuş türleri için önemli olan konaklama ve besin kaynağı alanlarının kaybedilmesine neden oluyor.

06.09.2024 12:19
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Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre Türkiye'nin en az yağış alan bölgesi Iğdır'daki bazı sulak alanlar kurudu.

Hava sıcaklığının 35 derecenin üstünde seyrettiği ve yaz boyunca neredeyse hiç yağış almayan Iğdır'da kuraklık yaşanıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığınca 2022-2023 yıllarında yayımlanan rapora göre, yağışlarda yüzde 40'ın üzerinde eksilmenin yaşandığı kentte bu yıl da yağışsızlık durumu devam ediyor.

Yaşanan kuraklık nedeniyle Ağrı Dağı Milli Parkı'nın eteklerinde bulunan bazı sulak alanlarda ciddi oranda kuruma oluştu.

Kuzeydoğu göç rotasında bulunmasından dolayı birçok kuş türünün ziyaret ettiği sulak alanlar, neredeyse tamamen kurudu.

Alanlar kuruyunca, buraları kullanan kuş türlerinin çevredeki başka sulak alanlara göçtüğü belirtildi.

Iğdır Üniversitesi Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Belkıs Muca Yiğit, AA muhabirine, Iğdır'ın son 3 yılda en az yağış alan iller arasında yer aldığını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre, Iğdır'ın da içinde yer aldığı birkaç ilde ileri derecede kuraklık görüldüğünü belirten Yiğit, "Yağış oranlarının normalinin yüzde 40'tan daha fazla düştüğü belirtilmiş durumda. 2023 yılı istatistiki verilerine göre Iğdır'ın en az yağış alan il unvanını taşıdığını görüyoruz. 2024 yılında da bu yağışsızlık ve kuraklık durumunun devam edeceğini öngörüyoruz. En doğru bilgileri Bakanlığın 2024 verileriyle yayımlanacak raporda göreceğiz." dedi.

Sulak alanlardaki kuraklığa da değinen Yiğit, "Karasu taşkınlarında özellikle bu sıcaklığın sebep olduğu kuraklığın etkilerini daha net görmekteyiz. Bugünlerde yapılan incelemelerde alandaki suyun çekildiği ve tamamen kuruduğu gözlemlenmekte. Bu durum ağustos ayındaki sıcaklıkların oldukça yüksek seyretmesinden ileri geliyor." ifadelerini kullandı.

"Bu bölgeler yerel ve göçmen kuşların konaklama, barınma alanları"

Kuruyan alanların bölgedeki yerel ve göçmen kuş türleri için son derece önemli olduğunu vurgulayan Yiğit, şunları kaydetti:

"Buralar Iğdır için önemli alanlar. Özellikle Ağrı Dağı Milli Parkı'nın eteklerinde olmasından dolayı milli park için önemli su kaynaklarından olma niteliğinde. Bunun ötesinde bu bölgeler yerel ve göçmen kuşların konaklama, barınma alanları. Bu alanlarda yavrulama dönemleri oluyor, hayvanlar için ciddi bir besin kaynağı da aynı zamanda. Özellikle de kıyı kuşları açısından önemli alanlar."

Kaynak: AA

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