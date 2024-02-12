Iğdır'da mezbahada kaza: İşçi sağ kolunu kaybetti - Son Dakika
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Iğdır'da mezbahada kaza: İşçi sağ kolunu kaybetti

Iğdır\'da mezbahada kaza: İşçi sağ kolunu kaybetti

Iğdır'da bir mezbahada çalışan Yaşar Çakmak, kesilen hayvanların tırnağını ayırmada kullanılan makineye sağ kolunu kaptırdı. Olay sonrası itfaiye ve sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Çakmak, Iğdır Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Erzurum'a sevk edildi.

12.02.2024 15:43  Güncelleme: 15:52
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IĞDIR'da, çalıştığı mezbahada kesilen hayvanların tırnağını ayırmada kullanılan makineye sağ kolunu kaptıran Yaşar Çakmak (44), ağır yaralandı.

Söğütlü Mahallesi'ndeki hayvan pazarında bulunan mezbahada çalışan Yaşar Çakmak, bir anlık dalgınlık sonucu sağ kolunu, kesilen hayvanların tırnağını ayırmada kullanılan makineye kaptırdı. İhbar üzerine mezbahaya giden itfaiye ekibi, kolunu sıkıştığı yerden çıkardığı Çakmak'ı, hazır bekleyen sağlık ekibine teslim etti. Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yaşar Çakmak, buradaki müdahalenin ardından Erzurum'a sevk edildi.

Kaynak: DHA

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