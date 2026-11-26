IĞDIR'da hafif ticari aracın arkadan çarptığı motosikletin sürücüsü K.A. adlı kadın ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde meydana geldi. Hafif ticari araç, K.A. yönetimindeki motosiklete arkadan çarptı. Kazada metrelerce savrulan motosiklet sürücüsü K.A. adlı kadın, ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesini yaptığı K.A., hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Durumunun ciddi olduğu öğrenilen sürücünün yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Bu arada kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza sırasında sürücü K.A.'nın başındaki kaskın çıktığı görüldü.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.