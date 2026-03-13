Iğdır\'da Nevruz Coşkusu

Iğdır'da Nevruz Bayramı, üniversite iş birliğiyle coşkuyla kutlandı; gelenekler yaşatıldı.

NEVRUZ Bayramı, Iğdır'da düzenlenen programlarla coşkuyla kutlanmaya başladı. Iğdır Üniversitesi ile Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu ve Iğdır Azerbaycan Evi iş birliğinde hazırlanan programla Nevruz Bayram kutlaması gerçekleştirildi.

Iğdır Üniversitesi, Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu ve Iğdır Azerbaycan Evi iş birliğinde hazırlanan program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Serdar Ünsal, Nevruz'un Türk dünyasında 'Ergenekon Bayramı' ve diriliş günü olarak da anıldığını belirterek çocukluk yıllarındaki Nevruz anılarını paylaştı. Ünsal, geçmişte Nevruz'un daha canlı kutlandığını ifade ederek, "Çocukluğumuzda Nevruz çok daha canlı ve yapmacıksızdı. Ateş yakmak için günler öncesinden çalı çırpı toplar, bezden yaptığımız topları gaz yağına batırıp yakarak havaya atardık. Ateşin üzerinden 'Ağırlığım uğurluğum bu ateşin üstüne' diyerek atlardık. Kapıları çalıp 'Bayramçalık, baca baca payımızı' isterdik. Kırmızıya boyanan yumurtaları tokuşturur, kaybedince üzülürdük. Şehir merkezinde insanlar sıraya girerek yumurta tokuştururdu" dedi.

KÜLTÜREL BAĞLARI GÜÇLENDİRDİ

Iğdır Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Sözer Akyıldırım, Nevruz'un tarihçesi ve gelenekleri hakkında bilgi verdi. Akyıldırım, Nevruz'un Türk toplumunu birbirine kenetleyen önemli bir bayram olduğunu belirterek bayram öncesi mezarlık ziyaretleri, ateş yakma geleneği, 'Yeddi-Levin' hazırlığı ve 'Gapı pusma' gibi adetlerin kültürel bağları güçlendirdiğini söyledi.

Yörede Nevruz ateşine 'tongal' denildiğini hatırlatan Akyıldırım, ateşin üzerinden atlayanların dileklerinin kabul olacağına ve hastalıklardan arınacağına inanıldığını ifade etti. Ateş üzerinden atlanırken söylenen geleneksel tekerlemelerin de bayramın önemli bir parçası olduğunu kaydetti.

Iğdır Üniversitesi Rektör Yardımcısı Haktan Sevinç'in yanı sıra çok sayıda davetlinin katıldığı etkinlikte şair Emir Şıktaş, Nevruz temalı şiirini okurken, Hüseyin Baydar yönetimindeki Baydar Dans Grubu halk oyunları gösterisi sundu.

Program sonunda Yaycı Köyü Muhtarı Ferhat Yıldız tarafından ikram edilen boyalı yumurtalar tokuşturularak bayram geleneği yaşatıldı.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
