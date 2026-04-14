Iğdır'da Nisan Ayında Karla Mücadele - Son Dakika
Iğdır'da Nisan Ayında Karla Mücadele

14.04.2026 10:50
Iğdır'da nisan ayında kar yağışı ve meyve ağaçlarının çiçek açmasıyla karla mücadele sürüyor.

SON yılların en yağışlı ve soğuk kışını yaşayan 'Doğu'nun Çukurovası' olarak bilinen Iğdır'da, nisan ayında karla mücadele devam ediyor. Bölgede bir yandan meyve ağaçları çiçek açarken, diğer yandan kardan kapanan yolları açma çalışmaları sürdü.

Mikroklima iklimi ile bilinen, 850 metre rakımıyla bölgenin sebze ve meyve üreticisi konumundaki Iğdır'da, kayısı ağaçları çiçek açarken; yüksek kesimlerde karla mücadele sürüyor. Hafta sonu yağan kar yağışının ardından Tuzluca ilçesi Gaziler Grup Köy Yolu başta olmak üzere bölgede ulaşım durma noktasına gelirken, İl Özel İdaresi ekipleri seferber oldu. İş makineleri ile yürütülen çalışmalar sonucu kardan kapanan Karanlık, Yaylacık, Sarıbulak, Kıznefer, Bostanlı, Badıllı ile Aşağı ve Yukarı Civanlı köylerinin yolu, yeniden ulaşım açıldı. Bu arada Meteoroloji 16'ıncı Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Iğdır için zirai uyarısı yaptı. Buna göre; Iğdır'ın batı kesimleri Tuzluca ile yüksek bölgelerinde hafif, Kars ve Ağrı çevrelerinde ise orta ve yer yer kuvvetli zirai don riski bulunduğu bildirildi.

Haber: Özkan AYDIN/IĞIR,

Kaynak: DHA

Güncel, Iğdır, Son Dakika

Son Dakika Güncel Iğdır'da Nisan Ayında Karla Mücadele - Son Dakika

SON DAKİKA: Iğdır'da Nisan Ayında Karla Mücadele - Son Dakika
