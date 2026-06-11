Iğdır\'da Otomobil ve Minibüs Çarpıştı

IĞDIR'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 4 kişi, hafif yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Topçular Mahallesi Vali Konağı yolu üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobil ile minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da hasar oluşurken, kazada 4 kişi hafif yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.