Kaza, sabah saatlerinde Topçular Mahallesi Vali Konağı yolu üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobil ile minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da hasar oluşurken, kazada 4 kişi hafif yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Iğdır'da Otomobil ve Minibüs Çarpıştı - Son Dakika
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