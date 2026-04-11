Iğdır\'da Silahlı Kavga: 2 Ölü, 6 Yaralı

Iğdır'da husumetli aileler arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Karakuyu köyünde yaşayan Çakmaz ve Temel aileleri arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi ve silahların da kullanılmasıyla Ahmet ve Mehmet Temel ile aynı aileden 6 kişi yaralandı.
Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ahmet ve Mehmet Temel, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Diğer yaralıların tedavileri sürerken hastane civarında yoğun güvenlik önlemleri alındı.
