Iğdır\'da Silahlı Kavga: 2 Ölü, 6 Yaralı

Iğdır'da husumetli aileler arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Karakuyu köyünde yaşayan Çakmaz ve Temel aileleri arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi ve silahların da kullanılmasıyla Ahmet ve Mehmet Temel ile aynı aileden 6 kişi yaralandı.

Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ahmet ve Mehmet Temel, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların tedavileri sürerken hastane civarında yoğun güvenlik önlemleri alındı.